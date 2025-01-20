Стало известно, сколько автомобилей в Беларуси 20.01.2025, 14:46

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Информацию обнародовала ГАИ.

Общее количество транспортных средств в Беларуси почти достигло 4,4 млн единиц.

За год в стране стало на 95 тысяч ТС больше, сообщил начальник главного управления ГАИ Виктор Ротченков.

В 2024-м водительские удостоверения впервые получили свыше 60 тысяч граждан. Наблюдается и популяризация средств персональной мобильности, пишет av.by.

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Виктор Ротченков также назвал число бесправных водителей, выявленных в минувшем году по камерам, – их оказалось почти 2 000 человек.

Кроме того, все больше участков дорог оборудуют датчиками средней скорости.

– Выбираем для этого отрезки дороги, где на протяжении 5-7 километров повышен риск аварий, – отметил начальник главного управления.

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