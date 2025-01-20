Экс-агент ЦРУ: Трамп будет действовать очень решительно 6 20.01.2025, 14:50

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Фред Флейтц поделился своим видением первых шагов нового президента США.

Корреспондент ВВС Стивен Сакур беседует с Фредом Флейтцом, бывшим агентом ЦРУ и экс-чиновником американского правительства (перевод — сайт Charter97.org), который, возможно, получит новую должность в сфере внешней политики США во время второго президентства Трампа.

— По данным CBS News, большинство американцев с оптимизмом ожидают следующие четыре года под руководством Дональда Трампа. Все новые указы требуют одобрения Конгресса. Однако ходят слухи, что Трамп намерен издать почти сотню указов в первый же день своего президентского срока. На какие области они, скорее всего, будут направлены?

— Думаю, президент Трамп предпринимает значительные шаги для обеспечения безопасности на южной границе, от которых отказался президент Джо Байден. Это будет включать попытки депортировать нелегальных мигрантов, особенно тех, кто нарушил законы США. Ожидается множество инициатив для быстрого решения этого вопроса.

— Трамп несколько раз упоминал, что будет действовать как «диктатор» в первые 24 часа. Как вы думаете, что он имел в виду? Какие действия ему особенно нравятся?

— Конечно, он не станет диктатором, но будет действовать очень решительно, чтобы изменить и восстановить нашу страну после ущерба, нанесенного внутренней и внешней политике Америки при Джо Байдене.

— Перейдем к Украине. Дональд Трамп заявил, что сможет завершить российско-украинскую войну за один день. Как вы считаете, возможно ли, что война закончится уже к концу вторника?

— Думаю, это потребует времени, но уже заметны шаги с обеих сторон к заключению определенного соглашения о прекращении огня при посредничестве США.

— Может ли это привести к замороженному конфликту, где каждая сторона будет контролировать лишь те территории, которые находятся у них сейчас? Такое соглашение?

— Я не могу сказать, на что они согласятся. Вместе с Китом Келлогом (специальным представителем по Украине и России) мы подготовили документ, предлагающий заморозить конфликт вдоль текущих линий фронта. Украина не рассматривает территориальные уступки как предмет переговоров, и пока не видно окончательного решения. Однако мы высказали мнение, не от имени президента, что крайне важно завершить эту войну, так как она затянулась и не идет на пользу Украине.

— Продолжится ли военная помощь Киеву при Трампе, как вы считаете?

— Очень вероятно, что военная поддержка продолжится, и если Россия не пойдет на сотрудничество, эта поддержка значительно увеличится.

— Мы ожидаем, что президент Трамп скоро встретится с Путиным, как он сам предложил. Как вы считаете, выгодно ли для него общаться с лидером, с которым многие американские союзники не хотят иметь ничего общего?

— Нам нужно найти баланс в отношениях с Россией. Отсутствие четкой государственной линии со стороны американского президента сделают мир еще более нестабильным.

— Как вы думаете, что президентство Трампа может значить для НАТО? Дональд Трамп часто критикует его членов, особенно за недостаточные расходы на оборону. Оставит ли он США в НАТО? И, на ваш взгляд, под вопросом ли будет роль Америки в этом альянсе?

— Трамп поддерживает сотрудничество в альянсах, но хочет, чтобы их участники брали на себя больше ответственности. Ему не нравится, когда такие страны, как Германия, Франция и Италия, только извлекают выгоду от США. Эти страны критикуют Трампа за его позицию по Украине, но их помощь Украине в борьбе с Россией недостаточна.

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