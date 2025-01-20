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Медики назвали продукт, который защитит здоровье мозга и снизит уровень холестерина

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  • 20.01.2025, 14:55
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Медики назвали продукт, который защитит здоровье мозга и снизит уровень холестерина

Он знаком каждому белорусу.

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего проанализировали данные о состоянии здоровья 890 мужчин и женщин и обнаружили, что употребление от двух до четырех яиц в неделю связано с более низким уровнем холестерина в крови. Исследование опубликовано в журнале Nutrients.

Их анализ основан на данных исследования здорового старения, которое началось в 1988 году. В ходе исследования в течение четырех лет проверялись три аспекта когнитивных функций у людей среднего и пожилого возраста.

Из всех 531 обследованных женщин те, кто сообщил, что ест больше яиц, продемонстрировали меньшее снижение краткосрочной и долгосрочной памяти.

Такая связь не была обнаружена среди мужчин, которые ели больше яиц. Тем не менее, другой анализ данных с использованием той же базы данных, но когорты из другого десятилетия обнаружил, что мужчины, которые ели больше яиц, показали лучшие результаты в когнитивных тестах, тогда как никакой связи не было обнаружено для женщин.

Это говорит о том, что здесь играют роль и другие факторы, которые необходимо прояснить с помощью дальнейших исследований.

Исследователи общественного здравоохранения Донна Криц-Сильверштейн и Рики Беттанкур из Калифорнийского университета в Сан-Диего утверждают, что «несмотря на высокий уровень холестерина в пище», их результаты показывают, что «яйца не оказывают вредного воздействия и даже могут играть определенную роль в поддержании когнитивных функций с течением времени».

На протяжении почти полувека людям рекомендовалось избегать продуктов животного происхождения с высоким содержанием холестерина, таких как яйца, масло или сливки, поскольку считалось, что эти продукты повышают уровень холестерина в крови, увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Хотя этот совет все еще может быть актуален для некоторых людей с определенными заболеваниями , такими как диабет, новые данные свидетельствуют о том, что на самом деле основными факторами, способствующими образованию бляшек в артериях, являются насыщенные жиры, сахар и натрий, а не пищевой холестерин.

Проблема в том, что многие продукты, богатые холестерином, также содержат большую дозу насыщенных жиров. Яйца и моллюски являются двумя ключевыми исключениями, в зависимости от того, как они приготовлены.

На самом деле, яйца — это обезжиренный, богатый белком и питательными веществами продукт, который может снизить уровень холестерина в организме, что, по-видимому, помогает защититься от снижения когнитивных функций.

Возможно, это одна из причин, по которой употребление яиц в пищу было связано с небольшим улучшением результатов когнитивных тестов среди женщин в недавнем анализе, но для изучения этой связи необходимы дальнейшие исследования.

Криц-Сильверстейн и Беттанкур отмечают в своей статье, что яйца богаты белками, аминокислотами и холестерином, и эти факторы, возможно, способствуют сохранению структуры и функций нейронов в мозге.

Яйца также содержат каротиноиды, которые связаны с улучшением когнитивных функций, и содержат холин, который является предшественником важнейшего нейромедиатора.

«Кросс-секционные исследования показали, что у лиц с большим потреблением холина и с более высокой концентрацией холина в плазме были более высокие показатели по нескольким показателям когнитивной функции», — отмечают Криц-Сильверстейн и Беттанкур.

Все еще остается много вопросов о пищевой ценности яиц, но недавние открытия предоставляют дополнительные доказательства того, что если в пище высокое содержание холестерина, это не всегда означает, что она вредна для вашего тела или мозга.

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