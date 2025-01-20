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В Беларуси введено новшество для выезжающих за границу

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  • 20.01.2025, 15:02
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В Беларуси введено новшество для выезжающих за границу

Оно касается Гродненской области.

В Гродненской области до конца 2025 года сняли ограничения на вывоз товаров в Литву и Польшу. Это предусмотрено решением Гродненского облисполкома. Оно касается выезжающих в эти страны физлиц. Напомним, ранее в некоторых областях (в том числе в Гродненской) вернули местный сбор за пересечение на авто госграницы — он составляет одну базовую или 42 рубля. Эта оплата касается выезда в страны ЕС, в Россию — нет.

Ограничения на вывоз за границу некоторых товаров ввели в 2022 году. Это касается в том числе круп, пшеничной муки, макарон, растительного масла, сахара, соли и консервов. К примеру, для пшеничной муки был установлен лимит в один килограмм, для консервов — не более трех банок, для других продуктов — в один килограмм или один литр.

Однако позже граничащие со странами ЕС области временно снимали ограничения на вывоз товаров для личного пользования.

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