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Малгожата Госевска: Лукашенко должен знать, что не уйдет от наказания

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  • 20.01.2025, 15:10
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Малгожата Госевска: Лукашенко должен знать, что не уйдет от наказания
Малгожата Госевская

Белорусским диктатором должен заняться суд в Гааге.

«Белорусские политические заключенные: вызов для всех в Европе» — дискуссия с таким названием прошла 15 января в Брюсселе в Европейском парламенте в рамках форума, посвященного Беларуси с участием депутатов Европейского парламента, белорусских политиков и журналистов.

Дискуссию, посвященную политзаключенным и возможным путям их освобождения, модерировали главный редактор сайта «Хартия-97» Наталья Радина, участниками были депутаты Европарламента Мартиньш Стакис и Малгожата Госевска, исполняющий обязанности председателя социал-демократической партии «Народная Грамада» Евгений Вильский и представитель молодежной фракции партии «Вместе» Валерия Чиж.

Глава Делегации Европейского парламента по связям с Беларусью Малгожата Госевска высказала  принципиальную позицию:

— Мы должны потребовать дальнейших жестких санкций против Лукашенко, его пособников и тех, кто причастен к насаждению террора в Беларуси. Но мы также должны потребовать санкций против европейских компаний, работающих на территории Беларуси. Конечно, представители этих стран и компаний объясняют, что это рабочие места и что они повышают уровень жизни белорусов, но на самом деле это дает средства Лукашенко для того, чтобы продолжать терроризировать народ. Был пример немецкой компании, которая нанимала на работу политических заключенных в Беларуси. Санкции должны применяться к режиму Лукашенко, но также и к компаниям, которые сотрудничают с этим режимом.

Мы также должны добиваться соответствующих действий от международных институтов, включая Международный уголовный суд в Гааге, чтобы преступники знали, что их действия не останутся безнаказанными. Я полна решимости действовать и заверяю вас, что не успокоюсь. Я открыта для всех ваших предложений, когда дело дойдет до представлении в Гааге доказательств преступлений, к которым причастны Лукашенко и его семья, — сказала Малгожата Госевска.

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