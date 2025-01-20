Белорусы столкнулись с очередным видом мошенничества во время поиска квартир 20.01.2025, 15:24

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Мошенники действуют по всей стране.

Белоруска рассказала в TikTok, что в Гомеле и других городах Беларуси начала работать мошенница, которая якобы сдает в аренду квартиру с хорошим ремонтом за относительную небольшую стоимость. Однако во время переписки, еще до заключения договора, она просит перевести всю стоимость аренды, чтобы «закрепить квартиру» за собой, пишет CityDog.io.

По словам автора видео, на двух популярных площадках по поиску недвижимости она нашла объявление о сдаче квартиры в Гомеле за 135 долларов. Во время переписки «хозяйка» писала ей, что якобы уже сдала жилье, но «в конце узнала, что у квартиросъемщиков есть собака. Она предложила им после отъезда оплатить клининг, но люди отказались».

В видео девушка уточнила, что у нее тоже есть собака, поэтому оплату клининга она предложила взять на себя, а дальше стандартная схема мошенничества.

По словам девушки, после уточнения всех нюансов по квартире, мошенница предложила белоруске оплатить всю стоимость аренды, «чтобы закрепить ее за мной». Для убедительности она отправила свои паспортные данные и номер банковской карты.

Однако девушка подумала, что у нее просят заплатить залог. К тому же она «увидела не полную сумму в 470 рублей, а только 70 рублей. Ее и перевела». На что получила требование перевести оставшиеся 400 рублей — якобы после этого «владелица» будет готова сдать ей квартиру.

Кроме того, как уточняет белоруска в видео, во время переписки «хозяйка» квартиры писала, что находится в другой стране, поэтому сдавать жилье будет ее сестра, но с ней можно будет встретиться только после оплаты.

Многие ли столкнулись с этим видом мошенничества?

В комментариях под видео большинство пользователей из разных городов Беларуси написали, что вступали в переписку с этой мошенницей. Правда, каждый раз у нее были разные имена и новое объявление о сдаче квартиры.

Например, одна пользовательница написала, что ей история девушки знакома «до каждой буквы» — «у меня все так же было, как у вас, но только в Молодечно. И я тоже сбросила 60 рублей».

Другая девушка написала, что «точно такое же было в Мозыре. Как же хорошо, что увидела ваше видео. Нужно срочно сообщить молодому человеку».

На эту же мошенническую схему попалась и белоруска из Светлогорска. По ее словам, сначала якобы владелица квартиры попросила ее перевести часть денег за аренду. Однако после этого мошенница написала, что квартиру уже сдали, поэтому она вернет девушке деньги и для этого ей нужно перейти по ссылке, «которая была похожа на сайт „Альфа-банка“». Но по итогу, перейдя по ней, «наши 700 рублей улетели просто в никуда».

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