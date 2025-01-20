Приток долларов в Россию рухнул до уровней середины 1990х 20.01.2025, 15:27

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Под финансовыми санкциями уже 95% российской банковской системы.

Российская экономика переживает нарастающий дефицит ключевых мировых валют из-за ужесточения западных финансовых санкций, под которые, по данным ЦБ РФ, уже попало 95% национальной банковской системы, пишет The Moscow Times.

По оценкам итогам 2024 года Россия получила лишь около $70 млрд валютной выручки в долларах и евро, оценивают аналитики Альфа-банка со ссылкой на статистику ЦБ.

По данным Центробанка, за январь–ноябрь российские экспортеры вывезли за рубеж товаров на $386 млрд, а по итогам года, согласно прогнозам регулятора, экспортные доходы составят около $420 млрд. Однако, как отмечают в Альфа-банке, лишь 18% этих поставок оплачивается в долларах и евро — ключевых валютах мировой торговли, на которые, по данным SWIFT, приходится 70% товарооборота на планете. По данным ЦБ, 43% экспорта по состоянию на ноябрь оплачивалось в рублях, а 38,6% в «прочих валютах», главной из которых для России стал китайский юань.

Приток основных мировых валют соответствует экспортным доходам экономики уровня 1990х годов, следует из статистики Центробанка: $66,1 млрд в 1994 году, $73,7 млрд в 1998-м, $69,6 млрд — в 1999-м.

Для сравнения: перед началом войны более 80% валютной выручки российских компаний приходилось на доллары и евро. А их приток мог составлять около $400 млрд в год (по данным на 2021 год).

В реальности долларов и евро в прошлом году экспортеры получили еще меньше — около $50 млрд, поскольку значительная часть выручки «зависла» за рубежом из-за усиления американских санкций, указывают в Альфа-банке. В ноябре под новый раунд ограничений попал Газпромбанк — последний из крупных госбанков, сохранявший доступ к долларовым расчетам и системе SWIFT. Вместе с ним в «черные списки» были включены еще около 50 банков, которые обслуживали внешнюю торговлю.

По данным MoneyRoo, российские компании потеряли каждый третий доллар, который должны были получить за вывезенные из страны товары.По оценкам Альфа-банка, речь идет о сумме примерно в $20 млрд, или более 2 трлн рублей в пересчете по текущему курсу ЦБ. «Это существенная сумма, которая оказывает негативное влияние на финансовое состояние компаний и их способность вести дальнейшую деятельность, включая импортные закупки», — сказал РБК управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев.

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