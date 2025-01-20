В Украине задержали генералов, которые провалили оборону Харьковщины в 2024 году 5 20.01.2025, 15:44

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Им грозит до 10 лет лишения свободы.

В Украине задержали бывших командиров - двух генералов и полковника, из-за халатности которых враг смог захватить часть территории Харьковщины в мае 2024 года.

Как сообщает Государственное бюро расследований, бывшие командиры оперативно-тактической группировки «Харьков», 125-й отдельной бригады территориальной обороны и 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады своим халатным отношением к военной службе позволили войскам Российской Федерации захватить часть территории Липецкой сельской территориальной громады Харьковского района.

Также действия командиров привели к потере личного состава и вооружения, сорвали мероприятия по обороне государственной границы в зоне их ответственности.

Установлено, что бригадный генерал определил позиции обороны для 125 обр ТрО, которые не соответствовали ее боевым возможностям, к тому же он имел другие подразделения, которые могли усилить эти позиции. Также командир совершил ряд других ошибок, в том числе не в полной мере уточнил направления главных ударов противника, недостаточно контролировал организацию подготовки и ведения оборонительных действий. Он не осуществил своевременно маневр силами и средствами группировки, не организовал поддержку подразделений бригады артиллерией и воздушными силами.

По данным ГБР, бывший командир 125 отдельной бригады теробороны, генерал-лейтенант, также недооценил возможности противника по восстановлению наступления в районе обороны бригады, неадекватно реагировал на наращивание врагом боевых потенциалов и угроз.

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