«Есть несколько причин, почему военные КНДР начали пропадать» 20.01.2025, 15:56

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Отправит ли Ким Чен Ын новую партию солдат в Россию?

После нескольких недель непрерывных атак северокорейские солдаты, которых диктатор КНДР Ким Чен Ын отправил в Россию для участия в войне против Украины, практически не появлялись на поле боя, пишет The Washington Post.

С чем это может быть связано? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политическим деятелем, экс-депутатом Верховной Рады Бориславом Березой:

— Не знаю, насколько они полностью пропали, но наши спецподразделения мне сбрасывают видео, в которых уничтожают этих северокорейцев. Просто, может быть, они используются теперь в российской армии не так массово, как раньше.

И причин здесь несколько. Во-первых, выяснилось, что количество не всегда является качеством, эти войска оказались не подготовлены для ведения боев. По итогу даже в больших количествах они неэффективны и несут большие потери. Это первое. Второе — это то, что северокорейских военных достаточно трудно координировать и управлять ими, учитывая проблемы на языковом уровне. Ну, а третье — это деморализация самих корейцев, которые видят, что с ними происходит, видят огромные потери убитыми и ранеными.

Все вместе это производит эффект, когда использование северокорейских военных становится менее эффективным. Но я бы не сбрасывал со счетов угрозу использования их на фронте, потому что все-таки человеческая масса — это человеческая масса. И когда у вас в окопе сидит 20 человек, а против них идет тысяча, то такой штурм остановить практически невозможно. Это надо учитывать.

— Отправит ли Ким Чен Ын новую партию солдат в Россию?

— Вы рассматриваете этот вопрос с точки зрения рациональности Ким Чен Ына как политика, но по факту его действия стоит оценивать с точки зрения логики обычного продавца мяса. Он продает россиянам мясо, в обмен получает деньги и какие-то услуги. Мяса у него много, к мясу он относится безразлично. Это же не он едет, не его сестра.

Поэтому отправить очередную порцию мяса, которая будет утилизирована на фронте, он может, если это будет ему выгодно. А учитывая, что Россия щедро платит за каждого северного корейца, которого отправляет Ким Чен Ын, то соблазн и дальше использовать северных корейцев для собственного обогащения у пухляша Ына достаточно велик.

— Сегодня Дональд Трамп вступает в должность президента США. Один из первых визитов он может совершить в Китай. Мы помним, что ранее при Трампе уже были контакты и с Северной Кореей. Может ли фактор Трампа повлиять на участие КНДР в войне против Украины?

— Я считаю, что Трамп не сможет никак повлиять на это по одной причине. На это не может повлиять даже Китай в данный момент, потому что этот фактор зависит только от двух людей — от Путина и Ким Чен Ына. У одного есть деньги, а второму это выгодно. И вот пока выгодно, они будут завуалированно использовать эту ситуацию.

Ким Чен Ын будет рассказывать, что он отправил небольшое количество просто технического персонала, еще что-то, или вообще ничего не будет говорить. Трамп никак не может надавить на Ким Чен Ына. На сегодняшний день у американского президента будет достаточно много вызовов, на которых он будет сконцентрирован.

Это, например, вопросы миграции, высылка мигрантов, война России против Украины, какие-то внутренние проблемы. Поэтому он будет сконцентрирован на них. Подозреваю, что вопрос северных корейцев не будет входить даже в первую сотню приоритетов Трампа.

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