Может ли судебный исполнитель забрать единственный телевизор у должника? 20.01.2025, 15:59

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Что не могут изъять в счет долга.

Что судебный исполнитель не может забрать у должника и можно ли снять арест через официальное обращение в госорганы, рассказала газете «Светлае жыццё» начальница отдела принудительного исполнения Лельчицкого района Юлия Шапиренко.

— Может ли судебный исполнитель забрать у должника единственный телевизор в счет погашения задолженности?

— По закону забрать у должника нельзя один холодильник, одну газовую (электрическую) плиту, одну стиральную машину в расчете на семью. Один телевизор в данном перечне отсутствует, следовательно, судебный исполнитель может обратить на него взыскание.

— Может ли судебный исполнитель получить от работодателя информацию о трудовых отношениях и зарплате должника?

— Наниматель обязан предоставить такую персональную информацию. Делается это без согласия работника.

— Имеет ли право судебный исполнитель приезжать домой к должнику после 18.00?

— Да, он может приехать с 06.00 до 22.00. Конкретное время выбирает сам. Кроме того, если исполнительные действия начаты в рабочие дни до 22 часов, они могут быть продолжены после 22 часов.

Визиты в нерабочие дни и по будням с 22.00 до 06.00 тоже допускаются, но в случаях, не терпящих отлагательства, либо в случаях, когда совершение исполнительных действий в другое время невозможно.

— Можно ли освободить имущество от ареста и возможно ли снять арест со счета через сайт обращения.бел?

— Лицо, чье право затрагивается изъятием имущества, вправе обратиться в суд с иском об освобождении имущества от ареста или исключении его из акта описи. Сделать это могут как собственники арестованных вещей, не принадлежащих должнику, так и лица, которым такое имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.

А через обращение снять арест счета нельзя. Нужно подавать ходатайство в отдел принудительного исполнения, где возбуждено соответствующее производство.

— Какие меры могут быть приняты судебным исполнителем?

— Они перечислены в ст. 60 закона об исполнительном производстве. Так, судебный исполнитель может арестовать имущество должника, наличные деньги, а также средства, на счетах.

Может запретить должнику пользоваться принадлежащим ему имуществом, запретить другим лицам передавать что-либо должнику или выполнять в отношении него иные обязательства и т.д.

Также судебные исполнители могут временно ограничить право должника на управление авто и лодками, права на охоту и др.

Данные меры могут быть приняты по инициативе судебного исполнителя или по ходатайству взыскателя на любой стадии исполнительного производства.

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