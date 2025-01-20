В Санкт-Петербурге сожгли локомотив, который использовали для перевозки оружия
- 20.01.2025, 16:05
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Огонь уничтожил всю систему управления.
В российском Санкт-Петербурге сожгли локомотив, который использовался в обеспечении логистики российской оккупационной армии. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
«18 января 2025 года в трамвайном депо «Ручьи» города Санкт-Петербург на России уничтожен локомотив 3M62У, который использовался в обеспечении логистики российской оккупационной армии», - отметили в ГУР.
Сообщается, что огонь уничтожил всю систему управления, локомотив «восстановлению не подлежит».
В ГУР добавили, этот локомотив «таскал по железной дороге российское оружие, боеприпасы и военную технику».