закрыть
20 января 2025, понедельник, 16:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Санкт-Петербурге сожгли локомотив, который использовали для перевозки оружия

  • 20.01.2025, 16:05
  • 1,110
В Санкт-Петербурге сожгли локомотив, который использовали для перевозки оружия

Огонь уничтожил всю систему управления.

В российском Санкт-Петербурге сожгли локомотив, который использовался в обеспечении логистики российской оккупационной армии. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

«18 января 2025 года в трамвайном депо «Ручьи» города Санкт-Петербург на России уничтожен локомотив 3M62У, который использовался в обеспечении логистики российской оккупационной армии», - отметили в ГУР.

Сообщается, что огонь уничтожил всю систему управления, локомотив «восстановлению не подлежит».

В ГУР добавили, этот локомотив «таскал по железной дороге российское оружие, боеприпасы и военную технику».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Маша Зайцева — не жертва, а воин
Маша Зайцева — не жертва, а воин Наталья Радина
Лучше купить магнитик
Лучше купить магнитик Ирина Халип
Россию ждут товары по талонам?
Россию ждут товары по талонам? Андерс Аслунд
Плавучие кошмары трех морей
Плавучие кошмары трех морей Владимир Халип