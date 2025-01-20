The Telegraph: Диктаторов нельзя задобрить 20.01.2025, 16:10

Слабость США в вопросе Украины спровоцирует Китай.

Диктаторов нельзя задобрить. Запад не должен повторять ошибок прошлого, считает член парламента Великобритании сэр Иэн Смит. Когда Дональд Трамп вступит в должность президента США, его главной задачей станет решение вопроса о том, как противостоять новому альянсу тоталитарных режимов, пишет он для The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

— Этот альянс объединяет Китай, Северную Корею, Россию, Иран, Мьянму и другие страны, которых становится все больше. Китай составляет основу этого союза, который стал величайшей угрозой для свободного мира со времен холодной войны.

Китай — это диктатура: геноцид уйгуров в Синьцзяне, принудительный труд и репрессии религиозных меньшинств и сторонников демократии. В настоящее время Китай активно усиливает свои вооруженные силы и военно-морской флот, стремясь составить конкуренцию США. Китай заявил о своих правах на спорные стратегически важные районы Южно-Китайского моря. Одной из наиболее опасных является угроза китайского вторжения на Тайвань.

Интересный аспект жестоких диктаторов заключается в том, что они обычно открыто заявляют о своих амбициях, как это было в 1930-х годах, пишет политик:

— Лидеры на Западе не поверили Гитлеру, и десятки миллионов погибли. Путин ясно дал понять свои намерения по расширению России, включая Украину, что было продемонстрировано аннексией Крыма. Си Цзиньпин не скрывает своих планов превратить Китай в доминирующую мировую сверхдержаву в военном и экономическом отношении. Он считает, что демократия и права человека это отклонение от нормы, в то время как его автократия является историческим стандартом.

Он нарушил китайско-британский договор по Гонконгу и захватил Южно-Китайское море. Запад это не возмутило, а теперь он планирует аннексировать Тайвань.

Тем не менее, Китай не действует в одиночку, считает Иэн Смит:

— Китай по-прежнему очень близкий партнер режима Путина в России. Оба стали свидетелями хаотичного вывода западных войск из Афганистана, они придут к тому же выводу: Запад лишен лидерства и настойчивости для сохранения курса. Именно это фиаско подтолкнуло Путина ко вторжению в Украину. Сотни тысяч людей погибли или были ранены в жестокой войне, где господствовали российская колючая проволока, мины и беспилотники. Даже сейчас украинские мужчины и женщины борются за каждый дюйм своей земли, расплачиваясь жизнью.

Жестокая реальность заключается в том, что большинство европейских стран проигнорировали сигналы и ослабили свою обороноспособность, направив средства на то, что они считали внутренними приоритетами. Хотя Великобритания первой оказала поддержку Украине, слишком много стран Западной Европы медлили, будучи зависимыми от России в энергетической сфере, пишет Иэн Смит:

— В декабре 2023 года я посетил Вашингтон с небольшой делегацией депутатов от Консервативной партии, чтобы обсудить вопрос о финансировании Украины, которое в тот момент было под вопросом в Конгрессе. Это было вскоре после резни 7 октября (вторжение ХАМАС в Израиль — прим. ред). Очевидно, что конгрессмены, с которыми мы встречались, подчеркнули, что их главным приоритетом является поддержка победы ЦАХАЛа и победа над террористической группировкой. Их двумя приоритетами были Израиль и Тайвань. Я ответил, что эти три вопроса нельзя разделить. Нападение на Израиль помогло как России, так и Китаю, отвлекая внимание Америки от Украины и Тайваня.

Возникшая в результате задержка с утверждением жизненно важных военных поставок дорого обошлась Украине. Территории были потеряны. Диктаторы сочли, что интересы Израиля окажутся приоритетнее для США, чем потребности Киева, что дало России время и оставило Украину в изоляции в ключевой момент, пишет британский политик:

— Планы Трампа по достижению какого-то мирного соглашения между Путиным и президентом Зеленским на первый взгляд похвальны. Однако, Рональд Рейган и Маргарет Тэтчер усвоили урок Второй мировой войны заключался — несправедливый мир не может быть долговечным. Вспомните, как Франция и Великобритания уступили Гитлеру Судеты (пограничный регион Чехии — прим. ред.) в попытке его умиротворить, а уже через год Гитлер вторгся в остальную часть страны.

Я неоднократно бывал в Украине и воочию видел удивительную храбрость украинского народа. Мы на Западе должны воспринимать их борьбу как нашу собственную. Украина заслуживает большего, чем краткосрочное урегулирование. Такое решение станет вознаграждением для Путина за его жестокость.

Я надеюсь, что президент Трамп осознает, что нынешние проблемы Украины стали результатом слабого руководства на Западе и политики умиротворения России и Китая. Если Украина будет вынуждена признать, что Россия получает более чем 20% ее территории в рамках такого соглашения, то, как в 1938 году, Путин вернется за остальным.

И с учетом того, что Китай наблюдает за развитием событий, наша слабость будет означать, что Тайвань следующий. Я молюсь, чтобы мы не повторили ошибок прошлого.

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