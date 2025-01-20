Какой будет погода на неделе
- 20.01.2025, 16:14
Прогноз на 21-23 января.
21 января погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления и малоактивный фронтальный раздел. Ожидается преобладание облачной погоды. Местами по стране пройдут небольшие осадки, в основном в виде дождя. Ночью и утром в отдельных районах будет сгущаться туман, пишет pogoda.by.
Местами слабый гололед. Ветер южный, юго-восточный от слабого до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -4..+1°С, максимальная днем -1..+4°С. Атмосферное давление будет падать.
22-23 января республика будет находиться под влиянием малоактивных фронтальных разделов и неустойчивых воздушных масс. Ожидается облачная с прояснениями погода.
22 января ночью местами, днем во многих районах страны пройдут небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). В отдельных районах прогнозируются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -3..+2°С, максимальная днем -1..+4°С.
23 января ночью на большей части территории, днем местами по стране ожидаются небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). В отдельных районах прогнозируются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южной четверти умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+2°С, максимальная днем -1..+4°С.