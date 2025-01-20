Какой будет погода на неделе 20.01.2025, 16:14

Прогноз на 21-23 января.

21 января погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления и малоактивный фронтальный раздел. Ожидается преобладание облачной погоды. Местами по стране пройдут небольшие осадки, в основном в виде дождя. Ночью и утром в отдельных районах будет сгущаться туман, пишет pogoda.by.

Местами слабый гололед. Ветер южный, юго-восточный от слабого до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -4..+1°С, максимальная днем -1..+4°С. Атмосферное давление будет падать.

22-23 января республика будет находиться под влиянием малоактивных фронтальных разделов и неустойчивых воздушных масс. Ожидается облачная с прояснениями погода.

22 января ночью местами, днем во многих районах страны пройдут небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). В отдельных районах прогнозируются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -3..+2°С, максимальная днем -1..+4°С.

23 января ночью на большей части территории, днем местами по стране ожидаются небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). В отдельных районах прогнозируются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южной четверти умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+2°С, максимальная днем -1..+4°С.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com