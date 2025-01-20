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Белоруска нашла в магазине необычное мясо за $70 за килограмм

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  • 20.01.2025, 16:31
  • 1,670
Белоруска нашла в магазине необычное мясо за $70 за килограмм

Видеофакт.

Белоруска нашла необычное мясо краба за 229 рублей за килограмм. Упаковка 200 граммов стоит 45,99 рубля. Видео об этом она разметила в TikTok.

«Рубрика дорого-богато. Есть тут гурманы у нас? Надо брать, тем более со скидкой», – задается вопросом блогер.

«Я за такие деньги лучше крабовыми палочками подавлюсь», - написали в комментариях под видео.

@viktoriyasochneva #топ #рек #2025 #еда #беларусь #дорога #покупки #магазин #тренды ♬ оригинальный звук - cassiopeia

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