Белоруска нашла в магазине необычное мясо за $70 за килограмм

Белоруска нашла в магазине необычное мясо за $70 за килограмм1
- 20.01.2025, 16:31
- 1,670
Видеофакт.
Белоруска нашла необычное мясо краба за 229 рублей за килограмм. Упаковка 200 граммов стоит 45,99 рубля. Видео об этом она разметила в TikTok.
«Рубрика дорого-богато. Есть тут гурманы у нас? Надо брать, тем более со скидкой», – задается вопросом блогер.
«Я за такие деньги лучше крабовыми палочками подавлюсь», - написали в комментариях под видео.
@viktoriyasochneva #топ #рек #2025 #еда #беларусь #дорога #покупки #магазин #тренды ♬ оригинальный звук - cassiopeia