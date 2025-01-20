«Каждый такой удар — окно возможностей для Сил обороны Украины» 20.01.2025, 16:39

Эксперт рассказал о стратегии ударов вглубь РФ.

В последние месяцы удары Сил обороны Украины вглубь территории Российской Федерации по стратегическим военным объектам носят системный характер. Это уже целенаправленная стратегическая операция по снижению военного потенциала противника. На этом в эфире телеканала FREEДОМ акцентировал руководитель военных программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия ХХI» Павел Лакийчук.

«Наконец-то своими силами, в первую очередь, а также при помощи средств от наших партнеров, мы смогли построить такую систему, которая позволяет наносить дальнобойные удары [по территории противника]. За последние месяцы, полгода, удары вглубь РФ по стратегическим военным объектам и военно-экономическим носят системный характер. Это уже не проба пера, а целенаправленная стратегическая операция по снижению военного потенциала противника», — сказал Лакийчук.

Он напомнил, что Силы обороны успешно поражают вражеские склады боеприпасов, заводы по производству оружия и боеприпасов, склады горюче-смазочных материалов, нефтеперерабатывающие предприятия, а также органы управления противника армейского фронтового уровня. Каждый подобный удар снижает потенциал врага, считает эксперт.

«Каждый такой удар создает окно возможностей для наших Сил обороны, снижая потенциал противника. Например, склады ГРАУ, Главного ракетно-артиллерийского управления РФ, это стратегические склады боеприпасов всех видов для группировки на конкретном направлении. Они расписаны и складированы на месяцы вперед. Когда он уничтожается, фактически на поле боя возникает дефицит боеприпасов, которые надо чем-то компенсировать. Это за недели даже не делается, а возобновляется на протяжении месяца. Это одно окно возможностей», — сказал Лакийчук.

Не менее важны удары по распределительным станциям горюче-смазочных материалов, где производится раздача горючего на цистерны, железнодорожные и автодорожные, которыми далее ГСМ доставляют непосредственно к местам заправки танков, боевых машин, дополнил спикер.

«Уничтожение этих станций или уничтожение тех же хранилищ, которые их обеспечивают, это тоже не один день дефицита горюче-смазочных материалов на фронте. Я уже не говорю об ударах по штабам противника, по пунктам их управления. Главная цель — не столько уничтожить побольше российских генералов и старших офицеров, сколько дезорганизовать управление войсками на конкретном участке. Это, опять же, создает окно возможностей для наших Сил обороны. Такие удары ослабляют противника, что дает возможность проводить контрудары по силам оккупантов», — резюмировал гость эфира.

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