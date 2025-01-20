Скотти Боумэн о Протасе: Алексей добился выдающегося прогресса в НХЛ 20.01.2025, 16:47

Легенда канадского хоккея оценил игру белорусского нападающего «Вашингтон Кэпиталз».

Легендарный канадский тренер, 9-кратный обладатель Кубка Стэнли Скотти Боумэн высказался об игре белорусского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Алексея Протаса в НХЛ.

— Я видел, как Протас играл в юниорской лиге в Западной Канаде (WHL. — прим. Bet News), и его не драфтовали в числе самых многообещающих игроков. Но он большой, сильный парень, смог добиться очень большого прогресса, когда попал в НХЛ.

Мой племянник — скаут «Вашингтона» на протяжении двадцати лет. Они рискнули с Протасом, сделав ставку на его габариты. И, похоже, попали точно в цель. Хотя многие этого не ожидали, — цитирует Боумэна «Спорт Экспресс».

Протас проводит свой лучший сезон в НХЛ. Он набрал рекордные в карьере 38 (19+19) очков в 46 матчах, причем все — в равных составах или меньшинстве.

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