Путин внезапно отказался от давней традиции 1 20.01.2025, 16:51

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В РФ гадают, что произошло.

Путин, который давно старался строить образ «мужика из народа» и убежденного православного, похоже, окончательно отказался от публичных купаний на Крещение. Ни фото, ни видео, ни даже заявлений от пресс-секретаря - в этом году традиция показного благочестия, кажется, осталась в прошлом, пишет dialog.ua.

Когда-то 72-летний Путин использовал окунания в прорубь на Крещение как способ укрепить имидж. Впервые Кремль показал фото «окунаний» престарелого диктатора в 2018 году, за два месяца до президентских выборов. Это должно было развеять сомнения в его здоровье. Однако с годами шоу с прорубями, как и сам глава РФ, начало угасать.

В 2024 году, спустя 6 лет после первого публичного купания, от привычных заявлений Кремля не осталось и следа. Пресс-секретарь Песков, который в предыдущие годы уверял россиян, что Путин продолжает окунаться, на этот раз промолчал. Единственное сообщение Кремля о Крещении сводилось к тому, что Путин тепло поздравил Лукашенко с праздником.

От брутального лидера к «бункерному» пенсионеру

В 2018 году Кремль показал первые фото Путина в проруби, заявляя, что это его многолетняя традиция. В 2019 году упоминания о купаниях ограничились лишь словами. В 2020 году президент не стал окунаться якобы из-за тёплой погоды и отсутствия льда, что преподнесли как признак его «великолепного здоровья».

В 2021 году Кремль вновь выложил видео купания, но уже в 2022 году церковь посоветовала отказаться от традиции из-за пандемии. С 2023 года Песков снова утверждал, что Путин окунается, но никаких подтверждений в виде фото или видео не предоставлялось.

Пандемия и война окончательно «заперли» Путина в бункере. Главарь Кремля, который ранее позиционировал себя как близкого к народу человека, теперь почти полностью изолирован от реальности. За глаза его всё чаще называют «бункерным дедом», и отсутствие традиционных шоу с прорубью только подкрепляет это прозвище.

Путин окружён охраной и огромной медицинской свитой. Как сообщал «Проект», его регулярно сопровождают девять врачей, а всего за его здоровьем следят более 60 специалистов. Одна из главных причин отказа от публичных окунаний - опасения за здоровье и невозможность обеспечить идеальную постановку для таких мероприятий.

Трусливый диктатор, который когда-то старался казаться ближе к народу, окончательно закрылся от реальности. Даже символическое окунание в прорубь, некогда показное проявление силы и веры, ушло в прошлое. Взамен россиянам остаётся смотреть на бункерного Путина, изредка передающего поздравления своим союзникам.

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