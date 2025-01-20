Чартеры «Белавиа» полетят из Могилева на популярный курорт
- 20.01.2025, 16:56
Чартеры будут летать раз в 10 дней.
Belavia объявила о возобновлении чартерной программы из Могилева в Анталью (Турция) и запуске регулярного рейса из областного центра в Москву (Россия).
Чартеры из Могилева на турецкий курорт будут летать раз в 10 дней с 18 мая по 22 октября.
Первые чартерные рейсы из областного центра стартовали в 2015 году. Тогда самолеты летали в Бургас (Болгария). В 2019 году аэропорт обслуживал направления в Болгарию, Тунис, Турцию и Египет. Чартерные программы выполнялись до 2021 года включительно.
Регулярные рейсы из Могилева в Москву стартуют с 28 апреля. Полеты будут выполняться дважды в неделю в аэропорт Шереметьево.
«Сейчас наши специалисты вместе с командой аэропорта активно проводят подготовку к открытию рейса — о начале продажи авиабилетов сообщим дополнительно», — рассказали в «Белавиа».