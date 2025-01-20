Эксперт: Заявление Сырского может свидетельствовать о подготовке новой наступательной кампании Украины 1 20.01.2025, 17:06

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Майор ВСУ объяснил, кому больше поможет пауза в боевых действиях на фронте.

Слова главкома ВСУ Александра Сырского о невозможности выиграть войну в обороне могут свидетельствовать о подготовке новой наступательной кампании Украины. Такое мнение в эфире «24 Канала» высказал военный аналитик, майор запаса, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

«Эти две последние вещи дают нам предчувствие, что мы планируем какие-то действия. Какие-то наступательные, скорее всего, действия. Иначе интерпретировать слова господина Сырского трудно», - сказал Гетьман.

Он также прокомментировал вопрос мирных переговоров между Украиной и РФ. По его словам, сейчас сложно сказать, кому больше поможет пауза в боевых действиях на фронте.

«Враг имеет тактическую инициативу, враг имеет численное преимущество. У нас есть определенные проблемы с комплектацией наших подразделений, которые ведут на линии фронта. Россияне пока не хотят идти на любые приостановки. Они не хотят паузы, ведь они предполагают, что это дополнительное количество оружия, которое должны нам передать наши партнеры. Вполне возможно, что Трамп захочет увеличить давление на Россию. Поэтому эта пауза может пойти больше в нашу пользу. Короткая пауза на несколько недель - это пойдет на пользу нам. А длинная пауза на несколько месяцев пойдет на пользу россиянам», - добавил Гетьман.

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