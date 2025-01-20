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Уникальный коринфский шлем выставили на лондонском аукционе

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  • 20.01.2025, 17:17
  • 3,052
Уникальный коринфский шлем выставили на лондонском аукционе

Ему около 2 500 лет.

Редкий бронзовый шлем коринфского типа, датированный 500-450 годами до нашей эры, будет выставлен на аукцион Apollo Art Auctions в Лондоне. Этот артефакт удивительно хорошо сохранился и является знаковым памятником древней военной истории, пишет Live Science.

Известный как коринфский шлем, этот стиль отличается тем, что закрывает все лицо, оставляя только отверстия для глаз и рта. Хотя шлем назван в честь греческого города-государства Коринф, есть свидетельства, что такие шлемы широко использовали в других регионах, в частности в Спарте.

Археолог Кембриджского университета Энтони Снодграсс в своем труде «Оружие и доспехи греков» отметил, что коринфские шлемы были популярны в разных городах-государствах. Это свидетельствует об их широком распространении.

Директор Apollo Art Auctions Иван Бончев описал артефакт как «редкий и чрезвычайно хорошо сохранившийся бронзовый греческий шлем», добавив, что он позволяет заглянуть в изящное искусство античного мира. Несмотря на их сегодняшнюю редкость, остатки подобных шлемов были найдены на многочисленных археологических раскопках.

Ожидается, что этот экземпляр, который продается от имени частного коллекционера, принесет от $72 000 до $108 000. Согласно аукционному листингу, шлем прошел проверку в Реестре утраченных произведений искусства, что гарантирует его легитимность.

Коринфские шлемы имеют богатую историю, их происхождение восходит к VII веку до н. э. Согласно исследованию Снодграсса «Ранние греческие доспехи и оружие», эти шлемы постоянно совершенствовались на протяжении веков. Многие из них были украшены декоративными гребнями из конского волоса или геометрическими узорами, а некоторые — персонализированными надписями. Греческое искусство часто изображало воинов в сдвинутых назад шлемах во время отдыха — стиль, который также ассоциировался с Афиной, богиней-покровительницей Афин.

Дизайн этих шлемов, в частности их ограниченный периферийный обзор, отражает стиль ближнего боя гоплитов, где воины сражались в плотно сформированных формациях, известных как фаланги.

Со временем появились различные варианты шлема, а более поздние модели имели ушные отверстия для улучшения слуха. Шлем, выставленный на аукцион, лишен этих модификаций, но сохраняет характерные для коринфского дизайна отверстия для глаз, носовой щиток и ротовую щель.

Историки отмечают влияние этих шлемов за пределами Греции. Греческие колонии на юге Италии познакомили римлян с коринфским стилем, хотя римское военное снаряжение со временем эволюционировало, чтобы соответствовать их особой тактике. В отличие от греческих образцов, римские шлемы отдавали предпочтение открытому лицу для лучшей видимости в динамичных сценариях боя.

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