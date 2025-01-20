Французский конгломерат LVMH стал самой дорогой компанией в Европе

Французский конгломерат LVMH стал самой дорогой компанией в Европе2
- 20.01.2025, 17:25
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Рыночная стоимость компании выросла до $356 миллиардов.
Датский производитель лекарств Novo Nordisk уступил французскому конгломерату LVMH статус самой крупной компании в Европе по рыночной стоимости. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Капитализация Novo Nordisk сократилась до $355 млрд. Рыночная стоимость LVMH выросла до $356 млрд.
Novo Nordisk держалась на вершине с сентября 2023 года, когда цена ее акций резко пошла вверх после запуска лекарства от ожирения Wegovy. Через несколько месяцев она стала второй европейской компанией, которой когда-либо удавалось преодолеть отметку рыночной капитализации в $500 млрд.
Пик стоимости датской компании пришелся на июнь прошлого года, но с тех пор Novo Nordisk потеряла 40% капитализации из-за проблем с поставками, ценами на лекарства, и растущей конкуренции на рынке препаратов от ожирения и диабета. В декабре 2024 года акции компании за один день потеряли сразу 20% из-за разочаровывающих результатов испытаний экспериментального препарата CagriSem.
Последне падение цены акций Novo Nordisk вызвано возможным решением США ограничить стоимость наиболее востребованных лекарств, включая флагманские препараты датской компании Ozempic и Wegovy.
У LVMH, напротив, дела идут на поправку после одного из худших за последнее десятилетие кризисов на рынке предметов роскоши. Глобальный спрос в лакшери-сегменте восстанавливается с четвертого квартала 2024 года, что привело к росту стоимости акций LVMH.