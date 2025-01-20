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В Беларуси выпустили свой камамбер

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  • 20.01.2025, 17:33
  • 3,786
В Беларуси выпустили свой камамбер

До этого в промышленном масштабе его не выпускали.

В Вилейке сегодня открыли производство сыра камамбер. До этого в промышленном масштабе его не выпускали.

После контрсанкций в магазинах оставался только российский камамбер. Вот как выглядит белорусская новинка, которую делают в Вилейке на производственном участке Минского молочного завода №1.

«Классический сыр с белой плесенью в мире в среднем стоит в диапазоне 2 евро. Упаковка 200—250 г на наших полках стоит дороже почти в два раза», — сказал на открытии производства глава администрации Лукашенко Дмитрий Крутой, которого цитирует БелТА.

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