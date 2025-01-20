Опрос в Словакии показал преимущество оппозиции над партией Фицо

Опрос в Словакии показал преимущество оппозиции над партией Фицо1
- 20.01.2025, 17:53
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«Прогрессивная Словакия» может сформировать коалицию с «Движением за Словакию».
В Словакии оппозиционная сила «Прогрессивная Словакия» опережает в опросах партию Smer-SD премьера страны Роберта Фицо.
Как сообщает «Европейская правда», данные соответствующего опроса, проведенного Ipsos, приводит Aktuality.
Согласно его данным, «Прогрессивная Словакия» с небольшим отрывом победила бы на выборах с 23%, тогда как Smer получила бы 22,2%.
Партия «Голос», которая сейчас входит в правительственную коалицию, получила бы чуть более 11% голосов избирателей.
За ней идет ультраправое словацкое движение «Республика» с поддержкой в 7,7%.
Опрос также показал, что Smer и «Голос» не смогли бы сформировать правительство с парламентским большинством даже с ультраправой «Республикой».
«Прогрессивная Словакия» вместе с другими оппозиционными силами могли бы сформировать коалицию с «Движением за Словакию» (6,3%), возглавляемым экс-премьером Игорем Матовичем, с минимальным большинством в 76 голосов.
Агентство Ipsos проводило опрос с 13 по 17 января 2025 года. Всего был опрошен 1 031 респондент.