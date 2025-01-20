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Поддержит ли Москва Иран, если по нему ударит Израиль?

  • Леонид Невзлин
  • 20.01.2025, 18:05
  • 1,286
Поддержит ли Москва Иран, если по нему ударит Израиль?

И это после того, как она даже Асада не смогла защитить от сирийских повстанцев.

Иран и Россия подписывают соглашение о стратегическом партнерстве, призванное закрепить расширение сотрудничества между Москвой и Тегераном, в том числе в торговле, инвестициях, транспорте, логистике, гуманитарной сфере.

Многих волнует вопрос о военной стороне этого партнерства. В конце концов, Иран уже поставляет России беспилотники и баллистические ракеты, а в июне Путин подписал аналогичное соглашение с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, в соответствии с которым обе стороны согласились оказывать друг другу военную поддержку в случае агрессии.

Мне сложно представить такой пункт в договоре с Ираном. Ведь это обяжет Москву, в случае чего, защищать «младшего партнера» от Израиля, а то и США. И это после того, как она даже Асада не смогла защитить от сирийских повстанцев.

Куда более серьезный вопрос касается ядерной программы. Если иранский режим решит обзавестись ядерным оружием (а все к тому идет), Россия может ему в этом помочь. Ни политических, ни, тем более, моральных причин этого не делать у нее нет.

Так что за подписанием договора между Россией и Ираном будут внимательно следить в Иерусалиме. И действовать соответственно.

Леонид Невзлин, Telegram

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