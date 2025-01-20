Дворец последнего короля Речи Посполитой в Гродно продали с третьей попытки 20.01.2025, 18:17

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Цену скрывают.

Здание бывшей королевской усадьбы Понемунь приобрели с аукциона 16 января 2025 года. Покупателя части бывшей загородной резиденции Станислава Августа Понятовского искали на протяжении двух лет, а цена за это время упала в 10 раз, пишет Hrodna.life.

Кто и за сколько в итоге купил здание — неизвестно. В июле 2024 за помещение бывшего дворца просили минимум 351 тыс. руб., в январе 2025 — 35,1 тыс. руб.

На аукцион выставляли нежилую каменную часть здания площадью 271,2 кв.м. Само здание признано историко-культурной ценностью — покупатель сможет разместить там культурно-просветительское учреждение.

В 2025 году неподалеку от дворца собираются начать строительство нового жилого микрорайона. Он появится между улицей Белуша и Румлевским проспектом. Ранее на этих 22 гектарах планировали построить жилье на 2 тысячи квартир в высотках, обустроить зеленые зоны и парковки. Строительство нового микрорайона в Понемуни должно обеспечить жильем 5000 человек.

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