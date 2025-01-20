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У женской сборной Беларуси по футболу будет новый главный тренер

  • 20.01.2025, 18:34
У женской сборной Беларуси по футболу будет новый главный тренер
Юрий Малеев

Юрий Малеев решил сосредоточиться на работе с «Динамо-БГУФК».

Юрий Малеев покинул пост главного тренера женской сборной Беларуси по истечении срока действия трудового договора.

Белорусский специалист возглавлял команду с июня 2019. Трудовой договор с ним закончился, и в этом сезоне тренер решил сосредоточиться на работе с «Динамо-БГУФК», сообщает федерация футбола.

Ожидается, что нового главного тренера назначат в конце января. По сведениям «Трибуны», это Владимир Шиндиков.

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