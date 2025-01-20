Первый суперкар Ford ушел с молотка по цене двух Bugatti 20.01.2025, 18:55

За раритетное авто отдали более семи миллионов долларов.

В США на аукционе Mecum продали суперкар Ford GT40 1966 года. За раритетное авто отдали 7 040 000 долларов — как за два Bugatti Chiron, пишет «Фокус».

Ford GT40 — самая дорогая модель за всю историю марки: сейчас эти купе стоят более 5 миллионов долларов. Авто прославилось дуэлью с Ferrari и четырьмя подряд победами в знаменитых гонках «24 часа Ле-Мана» (именно об этих событиях сняли фильм «Аутсайдеры»).

Впрочем, конкретно этот суперкар Ford GT40 — не гоночный, а серийный автомобиль. Таких купе для дорог общего пользования с улучшенным салоном изготовили всего 31 и, по сути, это был первый суперкар Ford.

Низкий обтекаемый Ford GT40 оснащен 4,7-литровым V8, как и гоночная версия, однако его мощность снизили с 385 до 335 л. с. С 5-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 5,3 с, а максимальная скорость составляет 264 км/ч.

Этот суперкар Ford GT40 был первым в серии. В разные годы автомобиль был в коллекциях в Великобритании, Австралии и Германии, а в 2019 году прошел реставрацию. Он неоднократно участвовал в ретрошоу и гонках старинных авто.

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