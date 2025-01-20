Дом, построенный белорусскими архитекторами, может стать конструктором Lego 20.01.2025, 19:06

Как он выглядит.

Дом, построенный в Минске белорусскими архитекторами ZROBIM architects, может стать конструктором LEGO, который будет продаваться по всему миру. Для этого ему нужно обойти в голосовании другие проекты, которые сейчас рассматриваются в качестве новых претендентов на массовое производство.

В голосовании участвуют уже собранные из конструктора модели. Дом от ZROBIM architects своими руками собирал 14-летний сын одного из любителей архитектурной студии и большой фанат их работ. На это у него ушло полгода.

Дом из конструктора выглядит настолько детализированным, что издалека на картинках его можно принять за настоящий.

На сайте LEGO описывается, что это не просто модель здания, а наполненный смыслом проект, отражающий философию минималистской архитектуры и гармонии с окружающей средой. Версия LEGO сохраняет эту концепцию, передавая идею связи человека с природой, а также важность открытого пространства, пишет «Наша Нiва».

Чтобы попасть на этап рассмотрения комиссией по производству, проект должен набрать 10 тысяч голосов.

«Кажется прикольно, что дом из Минска может производиться массово и продаваться в разных странах в конструкторе Lego», — комментируют в ZROBIM architects.

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