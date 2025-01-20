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Миллиардеры в 2024 году стали богаче на $2 трлн

  • 20.01.2025, 19:15
Миллиардеры в 2024 году стали богаче на $2 трлн

В прошлом году в мире появлялось в среднем около четырех новых миллиардеров каждую неделю.

В 2024 году общее состояние миллиардеров во всем мире выросло на $2 трлн, до $15 трлн, сообщает международная организация по борьбе с неравенством Oxfam. Ее отчет Takers Not Makers («Берущие, а не создающие») был опубликован в преддверии Всемирного экономического форума в Давосе.

Число миллиардеров выросло на 204 и составило 2769 человек. В среднем каждую неделю в мире появлялось около четырех новых миллиардеров, а их совокупное богатство росло в три раза быстрее, чем в 2023 году.

В прошлом году десять самых богатых людей мира ежедневно увеличивали свое состояние на $100 млн. «Даже если бы они потеряли 99% своего богатства за одну ночь, они бы остались миллиардерами», — отмечает Oxfam.

В то же время число людей, живущих за чертой бедности (то есть на сумму не более $6,85 в день), практически не изменилось с 1990 года и приближается к 3,6 млрд, или 44% населения планеты, сообщает Oxfam со ссылкой на Всемирный банк. Организация оценивает число голодающих во всем мире в 733 млн человек, что на 152 млн больше, чем в 2019 году.

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