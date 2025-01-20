В турецкой Анталье умер белорус 20.01.2025, 19:50

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Что известно.

Гражданин Беларуси скончался в Анталье 19 января, сообщили Tochka.by в МИД.

Посольство уже связалось с семьей мужчины, чтобы содействовать в репатриации тела на родину.

Какие-либо подробности ведомство не раскрывает – сообщается, что обстоятельства смерти белоруса уточняются.

По данным турецкого агентства IHA, тревогу забили друзья мужчины: белорус долго не отвечал на сообщения в WhatsApp.

«Когда его друзья постучали в дверь, но не получили ответа, они вошли в дом с запасным ключом и обнаружили [его. – Прим.] неподвижным и залитым кровью на диване в комнате», – сообщает IHA.

Сейчас причина смерти мужчины устанавливается турецкими правоохранителями. Портал уточняет, что у погибшего был цирроз печени.

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