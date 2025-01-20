В Минске продается шикарная квартира 1 20.01.2025, 20:30

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Людей поразил ремонт.

В продаже появилась квартира с нестандартным ремонтом в центре Минска.

Квартира находится в доме 2004 года постройки по адресу Сурганова, 27. Расположена она на последнем 9-м этаже. Общая площадь — 220 квадратов, поэтому даже самые маленькие комнаты имеют площадь по 28 метров.

Все помещения за исключением одного из санузлов нестандартной формы. Прихожая вообще круглая, пишет «Наша Нiва».

В квартире сделан дизайнерский ремонт в стиле итальянской классики (во всяком случае, так это называет продавец). Двери и паркет выполнены из массива ценных пород. На полу лежит плитка фирмы Versace, подоконники из мрамора.

В гостиной на 41 квадратном метре висит огромный телевизор, напротив которого, помимо дивана, стоит массажное кресло.

Квартира продается вместе с мебелью и техникой. Мебель, как указано в описании, делалась на заказ в Италии.

В отличие от большинства современных квартир, здесь кухня и гостиная — это два отдельных помещения. Площадь кухни — 35 м².

На потолке в зоне столовой — авторский витраж с подсветкой.

В хозяйской спальне стоит большая деревянная кровать, напротив которой камин.

Во всех жилых помещениях имеются кондиционеры, в квартире установлена система «умный дом».

Кроме спальни и гостиной есть детская комната с круглой кроватью и кабинет, оборудованный деревянной мебелью.

В квартире два санузла на 3 и 12 квадратов. В большом санузле, помимо душевой кабины, есть просторное джакузи.

Среди других преимуществ обещают респектабельных соседей.

Просят за эту квартиру 359 тысяч долларов, что составляет около 1630 долларов за квадрат. Это немного больше, чем средняя стоимость метра в столице (1564 доллара).

Видео в тиктоке с этой квартирой завирусилось и набрало более 350 тысяч просмотров.

Необычный ремонт люди отметили.

«Что за мафиози тут жил?» — спрашивают.

«Где-то в стене княжеская семья замурована,» — шутят.

«А итальянцы в курсе, что это их классика?» — переспрашивают в комментариях.

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