Климатические активисты попытались сорвать начало форума в Давосе 2 20.01.2025, 20:29

Они пытались сорвать посадку вертолетов перед началом ежегодного Всемирного экономического форума.

Климатические активисты в понедельник, 20 января, разрисовали краской базу Amazon в швейцарском городе Давос и пытались сорвать посадку вертолетов перед началом ежегодного Всемирного экономического форума.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Демонстранты, протестующие против субсидий на ископаемое топливо, нарисовали оранжевые символы на фасаде магазина, где Amazon обустроил временную базу на главной улице Давоса, а также разбрызгали зеленую краску по витринам.

Параллельно активисты Greenpeace на короткое время заблокировали вертолетную площадку в Давосе. Высокопоставленные политики и бизнес-лидеры часто используют вертолетную площадку для прибытия на швейцарский альпийский курорт.

В своем заявлении Greenpeace утверждает, что прибег к этой акции, чтобы призвать к «справедливому налогу на самых богатых людей, финансированию защиты окружающей среды и инвестиций в справедливое и устойчивое будущее для человечества».

«Сейчас мы заблокировали 10-20 вертолетов за полтора часа. В течение дня мы ожидаем, что сюда прибудет около сотни вертолетов», – сказала активистка Greenpeace Клара Томсон в интервью Reuters.

Швейцарская полиция была вынуждена прекратить оба протеста, вытеснив около 10 протестующих, которые заблокировали два автомобиля на въезде на вертолетную площадку с ярко-желтыми плакатами с надписью «Облагайте налогами сверхбогатых».

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