Белорусских добровольцев в Украине наградили орденами и медалями 2 20.01.2025, 20:41

Награды получили десять бойцов подразделения «Тур» штурмового батальона ВСУ.

Десять бойцов белорусского подразделения «Тур» штурмового батальона ВСУ были награждены государственными наградами Украины. Об этом сообщает официальный телеграм-канал подразделения.

Белорусы были отмечены орденами «За мужество», медалями «Золотой крест» и «За службу и доблесть» за успешно проведенные операции по эвакуации бронетехники с поля боя.

— Эвакуация техники с поля боя — одна из самых сложных задач на фронте. Поврежденная или неподвижная бронированная техника, будь то БМП или танк, мгновенно становится желанной целью для врага. У противника есть все шансы вычислить группу эвакуации и нанести удар с дронов или артиллерии. Именно поэтому каждый выход на эвакуацию — это риск, требующий безупречного исполнения.

Награды, полученные бойцами, говорят сами за себя. Это доказательство эффективности работы подразделения, а также их готовность действовать в самых сложных условиях, — говорится в сообщении.

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