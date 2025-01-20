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Попавшие под санкции танкеры не могут вывезти нефть из крупнейшего порта РФ на Дальнем Востоке

  • 20.01.2025, 20:53
Попавшие под санкции танкеры не могут вывезти нефть из крупнейшего порта РФ на Дальнем Востоке

Масштабные санкции США нарушили экспортные поставки российской нефти.

В крупнейшем российском порту по отгрузке сырой нефти скопилось чрезмерное количество танкеров: одни не могут принять груз, другие были срочно вызваны, чтобы заменить те, что попали под санкции.

«Толпа» танкеров в дальневосточном порту Козьмино стала еще одним свидетельством того, как введенные 10 января масштабные санкции США нарушили экспортные поставки российской нефти, пишет Bloomberg. Обычно в порту находится несколько судов, ожидающих погрузки, но сейчас около Козьмино скопилось девять нефтяных танкеров, что, по словам следящих за экспортом трейдеров и грузоотправителей заметно превышает норму. Еще 11 судов либо приближаются к порту, либо недавно его покинули.

В прошлом санкции США наносили тяжелый удар по попавшим под них танкерам, десятки перестали возить российскую нефть. Если так будет и в случае с Козьмино (последний раунд мер был направлен прежде всего против тихоокеанской и арктической частей российского теневого флота), то Москве будет сложно найти достаточное количество судов, считают трейдеры и представители судоходных компаний, следящие за экспортом из порта.

По их мнению, нехватка судов может замедлить погрузку и экспорт из Козьмино и в конечном итоге привести к сокращению вывоза дальневосточной нефти (это прежде всего сорт ESPO, а также Sokol). Ежедневно из порта отправлялось около 1 млн баррелей, которые почти в полном объеме поступали в Китай (и иногда – немного в Индию).

Ставки фрахта на маршруте в Китай уже взлетели более чем втрое в первые дни после санкций, отражая нехватку судов и попытку трейдеров побыстрее найти мощности на замену выбывшим. Не находящийся под санкциями танкер Sai Baba, вывозивший ранее нефть из западных российских портов, впервые пришел в Козьмино.

За неделю по 12 января в Козьмино было загружено шесть танкеров, в предыдущие две недели – по восемь; больше загружалось только в балтийском порту Приморск, свидетельствуют собранные Bloomberg данные. «Транснефть» рассчитывала увеличить перевалку в Козьмино в 2025 г. почти на 8% по сравнению с прошлым годом; об этом в конце декабря говорил ее председатель правления Николай Токарев.

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