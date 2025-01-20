Ученые обнаружили неожиданный стимул, помогающий мужчинам похудеть 20.01.2025, 21:08

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Людям с ожирением, как правило, сложно похудеть. В новом исследовании, опубликованном в журнале JAMA, ученые выявили неожиданный стимул, помогающий мужчинам сбросить лишние килограммы.

Оказалось, что сильной мотивацией являются текстовые сообщения с финансовыми стимулами. В эксперименте приняли участие 585 мужчин с ожирением, средний возраст которых составлял 50,7 года. Их случайным образом разделили на три группы: обмен текстовыми сообщениями с финансовым стимулом, только обмен текстовыми сообщениями и контрольная команда.

Добровольцы из первой группы ежедневно получали текстовые сообщения, в том числе мотивационные, советы от других мужчин о том, как они изменили свои пищевые привычки и образ жизни, а также ссылки на научно обоснованные веб-сайты. Им также сообщили, что на их счёт были зачислены 400 фунтов стерлингов, которые те получат после эксперимента.

Однако участников предупредили, что они будут терять часть денег каждый раз, когда им не удастся достичь одной из трех целей по снижению веса. 50 фунтов отберут, если они не потеряют хотя бы 5% своего веса через три месяца, 150 фунтов — 10% через шесть месяцев и 200 фунтов — если не сохранят потерю веса на 10% спустя год.

Мужчины, отнесенные ко второй группе, получали те же текстовые сообщения и могли использовать все функции веб-сайта исследований, но им не предлагались финансовые стимулы для снижения веса. Участники контрольной группы имели доступ только к научно обоснованной информации по управлению весом.

Интересно, что мужчины из группы, использующей текстовые сообщения с финансовыми стимулами, потеряли больше всего веса. В среднем они сбросили 4,8% своей массы тела (5,7 кг) за 12 месяцев. Для сравнения: 2,7% (3 кг) для группы, использующей только текстовые сообщения, и 1,3% (1,5 кг) для контрольной группы.

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