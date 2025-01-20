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«Манчестер Сити» подписал контракт с футболистом, игравшем в чемпионате Беларуси

  • 20.01.2025, 21:18
«Манчестер Сити» подписал контракт с футболистом, игравшем в чемпионате Беларуси
Абдукодир Хусанов

Профессиональную карьеру он начал в 2022 году в составе белорусского клуба «Энергетик-БГУ».

Защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов перешел из французского «Ланса» в «Манчестер Сити». Об этом сообщается на сайте английского клуба.

20-летний футболист подписал с «Манчестер Сити» контракт до лета 2029 года.

Хусанов, выступающий на позиции центрального защитника, стал первым в истории представителем Узбекистана в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Хусанов является воспитанником «Бунёдкора». Профессиональную карьеру он начал в 2022 году в составе белорусского клуба «Энергетик-БГУ», а через год перешел в «Ланс» за €100 тыс. (по данным Transfermarkt).

Теперь «Манчестер Сити» заплатил за Хусанова €40 млн.

В нынешнем сезоне Хусанов провел 16 матчей за «Ланс» во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.

В составе сборной Узбекистана Хусанов провел 18 матчей.

«Манчестер Сити», чемпион последних четырех сезонов, занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 38 очков в 22 матчах.

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