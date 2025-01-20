Под Лидой снова продают ликеро-водочный завод «Можейково» 2 20.01.2025, 21:37

Это уже четвертый аукцион.

Ликеро-водочный завод под Лидой все еще ищет своих новых владельцев, сообщается на площадке «БелЮрОбеспечение».

Соответствующий лот будет участвовать в аукционе 28 января 2025 года.

Это уже четвертый аукцион. Теперь цена лота составляет Br12 млн. В июле 2024-го завод пытались продать на другой аукционной площадке за Br20,3 млн, к осени стоимость увеличилась до Br30 млн.

Теперь производство ликеро-водочного завода «Можейково» остановлено.

Ранее предприятие выпускало водку, ликеры и бренди.

Еще 15 лет назад на здесь провели реконструкцию. Поскольку сельхозпредприятие «Можейково», которому принадлежал ликеро-водочный, было признано неплатежеспособным в 2019 году, завод закрыли.

В лот включены цех ликеро-водочных изделий, спиртохранилище, склад готовой продукции, всего 14 строений и оборудование. В "комплекте" идет земля, срок аренды которой составляет 50 лет.

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