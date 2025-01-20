Впервые в истории губернатором Ватикана станет женщина 20.01.2025, 22:01

Папа римский Франциск планирует в марте назначить на этот пост сестру Рафаэллу Петрини.

Папа римский Франциск планирует в марте назначить сестру Рафаэллу Петрини губернатором Ватикана. Об этом он рассказал во время интервью итальянскому телеканалу Nove, которое 20 января процитировал информационный портал Святого престола Vatican News.

Губернаторство Ватикана получит нового главу из-за выхода на пенсию действующего руководителя кардинала Фернандо Вергеса Альсаги.

Сейчас Петрини работает генеральным секретарем губернаторства.

По словам папы Франциска, работа женщин в курии продвигалась медленно, но эффективно.

«Женщины справляются лучше, чем мы», – отметил он.

Ранее папа римский назначил другую итальянскую монахиню Симону Брамбиллу префектом в дикастерии Римской курии.

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