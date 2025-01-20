Литва передала Украине новую партию военной помощи 20.01.2025, 22:11

Дроны и не только.

Литва в конце прошлой недели передала Украине новую партию военной помощи. В нее вошли дроны, тепловизоры и телескопические погрузчики.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Литвы.

Как отметили в ведомстве, пакет помощи содержит беспилотники литовского производства, а также тепловизоры и пятитонные телескопические погрузчики для украинских военных.

«Мы не можем замедлять нашу поддержку Украины, потому что гарантировать безопасность Украины означает заботиться о нашей собственной безопасности. Мы также устранили бюрократические препятствия, отныне поддержка поступит в Украину еще быстрее», - подчеркнула министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалиене.

В Минобороны отметили, что Литва планирует в этом году сделать основными направлениями поддержки Украины противовоздушную оборону, боеприпасы, дроны, средства борьбы с дронами, а также поддержка украинской оборонной промышленности через финансирование вооружений, произведенных в Украине.

В ведомстве подсчитать, что с начала полномасштабного вторжения России Литва предоставила Украине военную помощь на более 754 млн евро. Там также отметили, что общая поддержка Литвы Украине является долгосрочной и превысила 1,5 млрд евро.

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