С кем Соболенко бороться за титул: стали известны все участницы 1/4 финала Australian Open 20.01.2025, 22:55

Белоруска является действующим победителем турнира.

20 января определились все участницы четвертьфинальной стадии Australian Open в женском одиночном разряде. В сетке присутствует первая ракетка мира — белоруска Арина Соболенко.

Ей предстоит сразиться с россиянкой Анастасией Павлюченковой.

Теннис. Australian Open-2025. Четвертьфинал. Женщины:

Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 27)

Кори Гауфф (США, 3) — Паула Бадоса (Испания, 11)

Мэдисон Киз (США, 19) — Элина Свитолина (Украина, 28)

Эмма Наварро (США, 8) — Ига Швентек (Польша, 2)

Действующей чемпионкой Открытого чемпионата Австралии является Соболенко.

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