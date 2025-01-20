С кем Соболенко бороться за титул: стали известны все участницы 1/4 финала Australian Open
- 20.01.2025, 22:55
Белоруска является действующим победителем турнира.
20 января определились все участницы четвертьфинальной стадии Australian Open в женском одиночном разряде. В сетке присутствует первая ракетка мира — белоруска Арина Соболенко.
Ей предстоит сразиться с россиянкой Анастасией Павлюченковой.
Теннис. Australian Open-2025. Четвертьфинал. Женщины:
Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 27)
Кори Гауфф (США, 3) — Паула Бадоса (Испания, 11)
Мэдисон Киз (США, 19) — Элина Свитолина (Украина, 28)
Эмма Наварро (США, 8) — Ига Швентек (Польша, 2)
Действующей чемпионкой Открытого чемпионата Австралии является Соболенко.