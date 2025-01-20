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Дыра в бюджете РФ третий год подряд превысила 3 триллиона рублей

  • 20.01.2025, 23:20
Дыра в бюджете РФ третий год подряд превысила 3 триллиона рублей

Россия закончила 2024 год с рекордным дефицитом бюджета.

Россия закончила 2024 г. с рекордным дефицитом бюджета, отчитался поздно вечером Минфин РФ. По предварительной оценке, в конце года он потратил на 800 млрд руб. больше, чем предполагал осенью, когда принимался закон о бюджете на 2025-2027 гг.: 40,2 трлн руб. Это на 24% больше, чем годом ранее.

Сделать это ему позволила ускорившаяся под конец года инфляция. В результате ненефтегазовые доходы бюджета, включая «крупнейшие налоговые источники (оборотные налоги)» оказалось заметно больше, чем Минфин ожидал всего несколько месяцев: 25,6 трлн руб. – на 26% больше, чем в 2023 г. Бюджетное правило позволяет их тратить, что Минфин и сделал.

А вот нефтегазовые доходы подкачали, хотя тоже выросли на 26%: их набралось 11,1 трлн руб. – на 0,2 триллиона меньше, чем ожидал Минфин. На эту же сумму вырос и дефицит: он составил 3,5 вместо 3,3 трлн руб. Это рекордный дефицит: в 2022 и 2023 гг. дыра в бюджете была 3,3 и 3,2 триллиона, соответственно. За три года войны она составила 10 трлн руб. В относительном выражении она стала меньше: 1,7% ВВП по сравнению с 2,1% и 1,9% в два предыдущих года.

Минфин уверяет, что часть дополнительных трат в декабре пошла на авансирование расходов 2025 года. Это сделает бюджет более гибким в условиях, когда расходы бюджета могут вырасти вслед за ключевой ставкой. Центробанк много раз предупреждал, что для борьбы с инфляцией намерен держать ставку высокой долго и повысил прогноз ее среднего значения с 14-16% до 17-20%. Бюджет субсидирует ставки по примерно 10 трлн рублей льготной ипотеки, выданной под 2-8%, еще около 5 трлн руб. кредитов, выданных по госпрограммам, а почти половина гособлигаций, ОФЗ имеют купон, привязанный к ставкам денежного рынка.

На этот год запланировано дальнейшее увеличение расходов, в основном – на войну. В бюджет заложены 41,5 трлн руб. Сколько Минфин потратит в итоге, будет зависеть от наполнения казны. Изначально бюджет-2024 предполагал расходы 36,7 трлн руб. – на 3,5 трлн меньше, чем было потрачено в итоге. В первые два года войны бюджетные расходы также заметно превосходили план.

Минфин при этом надеется уменьшить дыру в бюджете за счет повышения налогов, прежде всего на прибыль и введения прогрессивной шкалы НДФЛ. Дефицит запланирован в размере 1,17 трлн руб. (0,5% ВВП). Аналитики Газпромбанка отмечали риск отклонения исполнения бюджета от плана: «Исторически Минфину далеко не всегда удавалось выдерживать заявленные темпы консолидации бюджета. В этой связи мы допускаем, что дефицит может быть расширен до 2,2–2,7 трлн руб.».

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