закрыть
21 января 2025, вторник, 0:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп подписал свои первые указы после инаугурации

  • 20.01.2025, 23:55
  • 3,470
Трамп подписал свои первые указы после инаугурации

Документы не вызвали никаких споров.

Президент США Дональд Трамп вскоре после вступления в должность подписал несколько прокламаций и указов в президентской комнате Капитолия. Документы не вызвали никаких споров.

Об этом в понедельник, 20 января, сообщает The Washington Post.

Один из подписанных указов касался поднятия флагов на полную высоту. Ранее Трамп выразил недовольство из-за того, что во время его инаугурации флаги оставались приспущенными из-за смерти бывшего президента Джимми Картера 29 декабря.

В комнате для подписания документов к президенту Дональду Трампу присоединились первая леди Мелания Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, а также члены руководства Палаты представителей и Сената из обеих партий. Среди присутствующих были сенаторы Деб Фишер от Небраски (Республиканская партия) и Эми Клобучар от Миннесоты (Демократическая партия), которые отвечали за организацию инаугурации.

После завершения подписания Трамп поблагодарил Фишер и Клобучар за подготовку, а также вручил членам Конгресса памятные ручки.

Далее законодатели вернулись к праздничным мероприятиям, в частности к торжественному обеду в Капитолии, где присутствовали члены кабинета президента, конгрессмены и другие почетные гости.

20 января Дональд Трамп принял присягу и официально вступил в должность 47-го президента США.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Маша Зайцева — не жертва, а воин
Маша Зайцева — не жертва, а воин Наталья Радина
Лучше купить магнитик
Лучше купить магнитик Ирина Халип
Россию ждут товары по талонам?
Россию ждут товары по талонам? Андерс Аслунд
Плавучие кошмары трех морей
Плавучие кошмары трех морей Владимир Халип