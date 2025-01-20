Трамп подписал свои первые указы после инаугурации 20.01.2025, 23:55

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Документы не вызвали никаких споров.

Президент США Дональд Трамп вскоре после вступления в должность подписал несколько прокламаций и указов в президентской комнате Капитолия. Документы не вызвали никаких споров.

Об этом в понедельник, 20 января, сообщает The Washington Post.

Один из подписанных указов касался поднятия флагов на полную высоту. Ранее Трамп выразил недовольство из-за того, что во время его инаугурации флаги оставались приспущенными из-за смерти бывшего президента Джимми Картера 29 декабря.

Watch the moment US President Donald Trump signs documents at Capitol Hill, to officially accept the transition of power



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В комнате для подписания документов к президенту Дональду Трампу присоединились первая леди Мелания Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, а также члены руководства Палаты представителей и Сената из обеих партий. Среди присутствующих были сенаторы Деб Фишер от Небраски (Республиканская партия) и Эми Клобучар от Миннесоты (Демократическая партия), которые отвечали за организацию инаугурации.

После завершения подписания Трамп поблагодарил Фишер и Клобучар за подготовку, а также вручил членам Конгресса памятные ручки.

Далее законодатели вернулись к праздничным мероприятиям, в частности к торжественному обеду в Капитолии, где присутствовали члены кабинета президента, конгрессмены и другие почетные гости.

20 января Дональд Трамп принял присягу и официально вступил в должность 47-го президента США.

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