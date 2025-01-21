Президент Панамы отверг заявление Трампа о «возвращении» США Панамского канала 21.01.2025, 3:19

Хосе Рауль Мулино

Хосе Рауль Мулино отверг утверждение президента США о том, что Китай «эксплуатирует» канал.

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о возвращении Панамского канала Соединенным Штатам. Об этом пишет CNN в понедельник, 20 января.

«Канал есть и будет оставаться панамским, а его администрация и в дальнейшем будет находиться под панамским контролем с соблюдением постоянного нейтралитета», — заявил Мулино после инаугурационной речи Трампа.

Мулино также отверг утверждение президента США о том, что Китай «эксплуатирует» канал, который соединяет Карибское море с Тихим океаном.

Как пишет CNN, Мулино призвал обсудить и «прояснить упомянутые моменты, не подрывая панамское право, суверенитет и право собственности на канал».

В администрации Панамского канала отказались комментировать заявления Трампа, сообщает CNN.

20 января во время своей инаугурационной речи Дональд Трамп заявил, что США вернут себе Панамский канал.

По версии Трампа, Панама нарушила соглашения, которые требуют нейтралитета при эксплуатации канала, и с американскими кораблями «обходятся несправедливо». Он также утверждал, что «Панамским каналом управляет Китай, и мы не отдадим его Китаю».

7 января Дональд Трамп во время пресс-конференции заявил, что не исключает возможность использования «военного или экономического принуждения» для завоевания Панамского канала и Гренландии.

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