Двадцать взрывов: дроны ВСУ атаковали Смоленский авиазавод

Двадцать взрывов: дроны ВСУ атаковали Смоленский авиазавод16
- 21.01.2025, 8:05
- 13,534
Здание охвачено пламенем.
В ночь на 21 января группа беспилотников Украины совершила атаку на еще один российский авиационный завод, который находится в Смоленске, сообщает «Диалог».
Глава области Василий Анохин подтвердил атаку беспилотников на Смоленск. При этом призвал сохранять спокойствие, так как в городе работают системы ПВО. В подтверждение его слов жители Смоленска стали активно выкладывать в Сеть работу «Панциря». На одном из роликов можно увидеть момент удара по беспилотнику, однако есть и ролик, в котором российская система наносит удар и по многоэтажному дому.
Пока неизвестно точное количество дронов, атаковавших Смоленск. Местные жители пишут о «хлопках» в разных районах города.
Известно, что под ударами оказалась как местная телевышка, так и авиационный завод.
Всего же было начитано порядка 20 «хлопков». В тот момент, пока авиазавод был охвачен пламенем, глава региона отчитался о «хорошо проделанной работе силами ВС РФ».
Смоленский авиационный завод открыт еще в 1926 году. Во времена СССР завод выпускал спортивные самолеты типа «Як-18Т» и пассажирские типа «Як-42».
С 2004 года завод входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». С 2022 года находится под санкциями Запада из-за производства ракет Х-59. Также на заводе занимаются ремонтом и техобслуживанием уже построенных самолетов.
На заводе работает больше 4 тысяч человек.