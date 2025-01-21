«Лукашенко перешел красную линию» 2 21.01.2025, 8:31

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Владимир Фесенко

Повторить старый трюк не удастся.

Известный украинский политолог Владимир Фесенко рассказал «Обычному утру», почему Лукашенко больше никогда не будет восприниматься Западом всерьез:

— Периодически он заявляет, что готов поспособствовать миру. Но повторить трюк с Минскими соглашениями у него не получится. В феврале 2015 года был его «звездный час», когда в Минск приехали Меркель и тогдашний президент Франции Олланд.

Но больше такое невозможно. Потому что можно обманывать всех короткое время и некоторых всегда, но не получится обманывать всех все время. В 2015 году ему помогли обстоятельства осуществить тот трюк. Он ими воспользовался.

Сейчас ситуация совсем другая. В Украине, и руководство, и большинство украинцев, воспринимают режим Лукашенко как режим-союзник Путина, как участника войны, пусть и не прямого. И это главное в отношении к нынешнему белорусскому режиму.

Поэтому нами Беларусь как нейтральная площадка для каких-то будущих переговоров не рассматривается. На самом деле очередь стран, которые предлагают свои услуги по переговорам, довольно большая.

А Лукашенко слишком одиозный. И то, что произошло в 2020 году — не просто силовой разгон протестов, а фактически резкое усиление репрессивного характера режима — стало своеобразной красной линией.

Поэтому если что-то и изменится в отношении к Беларуси, то только с уходом Лукашенко. Что касается его самого, то могут быть колебания градуса контактов с ним, но изменения отношения к нему не произойдет.

Нормальным европейским лидером его не признают, он не будет восприниматься и как некий миротворец.

Он воспринимается как союзник Путина, который несет также ответственность за эту войну, в отношении него есть и санкции за нарушение демократических стандартов, и репрессии против оппозиции в 2020 году и позже.

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