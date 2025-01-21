В Украине в 2024 году лишь один белорус получил статус беженца

В Украине в 2024 году лишь один белорус получил статус беженца7
- 21.01.2025, 8:40
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Еще шестерым предоставила дополнительную защиту.
Государственная миграционная служба Украины в 2024 году признала беженцем одного гражданина Беларуси, а шестерым предоставила дополнительную защиту. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает «Укринформ».
«В течение 2024 года признаны беженцами один гражданин Российской Федерации и один гражданин Республики Беларусь; признаны лицами, нуждающимися в дополнительной защите, 27 граждан РФ и шесть граждан Беларуси», — уточнили в миграционной службе.
Кроме того, за минувший год Украина приняла 400 решений о принудительном выдворении иностранцев и лиц без гражданства, находившихся в стране незаконно.
«В частности, в отношении граждан Российской Федерации было принято 101 решение о принудительном выдворении, в отношении граждан Беларуси — 20 решений», — отметили в ведомстве.