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Маск сделал жест, который напоминает нацистское приветствие

  • 21.01.2025, 8:45
  • 4,790
Маск сделал жест, который напоминает нацистское приветствие
Илон Маск

Видеофакт.

Миллиардер Илон Маск выступил во время президентского парада Дональда Трампа после инаугурации, сообщает «Радио Свобода».

«У нас будут безопасные города — наконец-то — безопасные границы, разумные расходы. <…> И мы отправим DOGE на Марс!», — сказал он во время своей речи, отметив, что "так ощущается победа».

Маск также заявил, что американские астронавты вскоре смогут установить флаг на другой планете.

В завершение своего выступления миллиардер подчеркнул, что готов работать изо всех сил ради благополучия страны. Он приложил правую руку к сердцу, а затем поднял ее жесте, в котором наблюдатели и пользователи соцсетей увидели так называемое нацистское приветствие. Сторонники Трампа при этом утверждают, что речь идет о «римском салюте», а не о жесте сторонников Адольфа Гитлера.

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