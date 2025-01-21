Маск сделал жест, который напоминает нацистское приветствие 21.01.2025, 8:45

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Илон Маск

Видеофакт.

Миллиардер Илон Маск выступил во время президентского парада Дональда Трампа после инаугурации, сообщает «Радио Свобода».

«У нас будут безопасные города — наконец-то — безопасные границы, разумные расходы. <…> И мы отправим DOGE на Марс!», — сказал он во время своей речи, отметив, что "так ощущается победа».

Маск также заявил, что американские астронавты вскоре смогут установить флаг на другой планете.

В завершение своего выступления миллиардер подчеркнул, что готов работать изо всех сил ради благополучия страны. Он приложил правую руку к сердцу, а затем поднял ее жесте, в котором наблюдатели и пользователи соцсетей увидели так называемое нацистское приветствие. Сторонники Трампа при этом утверждают, что речь идет о «римском салюте», а не о жесте сторонников Адольфа Гитлера.

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