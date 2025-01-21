Поворотный момент 1 Александр Морозов

21.01.2025, 8:57

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Александр Морозов

Одна из трех главных развилок всей войны за три года.

Итак, новая ситуация. Трамп не может предложить Путину ничего, кроме «прекращения огня без предварительных условий». И Трамп это и предложит в разговоре, сказав, что если Путин предварительно согласен, то он получит и согласие Киева.

И тут развилка. Если Путин соглашается, то дальше один сценарий, если нет – то другой.

Путин завел дело так далеко, что ему ни один из двух сценариев невыгоден. Но выбирать придется.

Если прекращение огня, то получается, что он пошел на это под давлением американцев, не получая взамен ни изменения санкционной политики, ни трубопроводов, ни танкеров, короче ничего.

Если отказывается от предложения Трампа, тогда весь этот пул «хозяев мира», который мы видели на инаугурации, скажет, да, отключим Старлинк, да и вообще все отключим, а дронов дадим украинцам так много, что гореть будет все.

И в любом случае – это сейчас поворотный момент войны. Одна из трех главных развилок всей войны за три года.

Александр Морозов, «Фейсбук»

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