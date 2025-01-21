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Поездка Лукашенко в Китай сорвалась

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  • 21.01.2025, 9:05
  • 11,494
Поездка Лукашенко в Китай сорвалась

Диктатор сильно болен?

В начале 2025 года, 3 января, Лукашенко анонсировал визит в Китай. Поездка должна была состояться до так называемых выборов — 26 января. Визит диктатора к Си Цзиньпину не состоялся. Более того, Лукашенко вовсе пропал из информационного поля.

Самая очевидная причина — болезнь. В последний раз в публичном поле диктатор появился 17 января. Он провел совещание по вопросам внешнеторговой деятельности. Перед этим он посетил Минский городской технопарк, где выступил перед его работниками.

Видео, опубликованное пресс-службой диктатора, свидетельствует о том, что он болен.

Во время выступления Лукашенко хрипел и дрожал.

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