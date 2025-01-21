Поездка Лукашенко в Китай сорвалась

Поездка Лукашенко в Китай сорвалась11
- 21.01.2025, 9:05
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Диктатор сильно болен?
В начале 2025 года, 3 января, Лукашенко анонсировал визит в Китай. Поездка должна была состояться до так называемых выборов — 26 января. Визит диктатора к Си Цзиньпину не состоялся. Более того, Лукашенко вовсе пропал из информационного поля.
Самая очевидная причина — болезнь. В последний раз в публичном поле диктатор появился 17 января. Он провел совещание по вопросам внешнеторговой деятельности. Перед этим он посетил Минский городской технопарк, где выступил перед его работниками.
Видео, опубликованное пресс-службой диктатора, свидетельствует о том, что он болен.
Во время выступления Лукашенко хрипел и дрожал.