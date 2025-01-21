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Трамп: Путин «разрушает Россию»

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  • 21.01.2025, 9:12
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Трамп: Путин «разрушает Россию»
Дональд Трамп

Президент США заявил, что РФ потеряла миллион солдат.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что его российский коллега Владимир Путин «сделал бы себе лучше», если бы завершил войну в Украине, добавив, что Путин «не слишком хорошо себя чувствует», а Россия потеряла миллион солдат, сообщает «Голос Америки».

«Мне нужно поговорить с президентом Путиным, нам нужно все выяснить», — сказал Трамп, общаясь с журналистами в Овальном кабинете после подписания исполнительных указов. - Россия больше [чем Украина], у них больше солдат, которых можно потерять, но так управлять страной – это странно».

Он также заявил, что хочет в скором времени встретиться с российским президентом, однако дата этой встречи пока не определена.

«Большинство людей думали, что война закончится за одну неделю, — сказал Трамп о войне России против Украины, которая длится почти три года. - Я думаю, ему [Путину] было бы лучше закончить эту войну».

Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет заключить сделку для окончания конфликта, а Владимир Путин «разрушает Россию», не заключая соглашения для завершения войны с Украиной.

«Зеленский хочет заключить сделку. Не знаю, хочет ли этого Путин. Он должен заключить сделку. Я думаю, он разрушает Россию, не заключая сделку», — сказал Трамп. Отвечая на вопрос о возможности снятия санкций с России, Трамп отметил, что предпочитает санкциям пошлины.

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